Gönen'den okul pansiyonlarında denetim

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, milli eğitim müdür yardımcıları ve tüm şube müdürlerinin katılımıyla oluşturulan inceleme, tespit ve denetim komisyonu ilimiz merkezinde bulunan tüm pansiyonları ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve beraberindeki heyet bu kapsamda pansiyonların mutfak, yemekhane, yatakhane, çamaşırhane, banyo gibi bileşenlerini denetlendi.

Denetimlerde öğrencilerle sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve beraberindeki heyet, çalışmalarında gösterdikleri özenden dolayı okul müdürü ve idarecilerine, pansiyon idaresi ve çalışanlarına teşekkür ederek, öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak ve aile ortamını hissetmelerin sağlanmasına yönelik denetimlerinin devam edeceğini açıkladı.

Tüm denetimler sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısında Milli Eğitim Birim Amirleriyle pansiyonların genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.