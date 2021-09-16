Gönen’den başarılı öğrencilere ödül

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması final aşamaları değerlendirme sonuçları açıklandı.

Proje başvurularının ön değerlendirmeleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılmış ve ön değerlendirmeyi geçen bin 453 projenin sahibi öğrenciler, 15-16 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen bölge yarışmalarına katıldı.

Bölge değerlendirmeleri sonucunda finalist olarak belirlenen 204 projenin, 1-2 Eylül tarihleri arasında final değerlendirmesi yapıldı. Bu yıl final yarışmasına 60 ilde bulunan 155 farklı okuldan toplam 314 projenin sahibi öğrenci yer aldı. Final yarışmasına katılan 204 projeden 10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik olmak üzere toplam 90 projenin sahibi 133 öğrenci ödül kazandı.

2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye geneli final aşaması 1-2 Eylül tarihinde çevrimiçi ortamda yapıldı. Değerlendirmede Adıyaman BİLSEM Türkiye ikinciliği ve Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulumuz da Teşvik Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yarışmada dereceye giren öğrencileri, danışman öğretmenleri ve idarecilerini makamında ağırlayarak, öğrencileri ödüllendirdi.

Adıyaman Bilsem öğrencisi Ufuk Ali Çakmak’ın hazırladığı ve danışmanlığını Mustafa Göksu’nun yaptığı “Coğrafya” ana alanı, “Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri” tematik alanında “Yapay Zeka ile Uçan Tarım” isimli proje Türkiye finallerinde, 14 coğrafya bölge birincisi proje arasında ikinci oldu. Ayrıca Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencimiz Yasir Giray Şeker’in hazırladığı ve danışmanlığını Aslıhan Şeker’in yaptığı “Fizik” ana alanı, “STEAM” tematik alanında “Meyve Bahçelerini Dolu Yağışından Koruma Sistemi” isimli proje Türkiye finallerinde, 18 fizik bölge birincisi proje arasında ilk dörde girerek teşvik ödülü ile ödüllendirildi.

Elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “İlgili yarışmaya katılım sağlayan ödül alan, alamayan tüm öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize, okul idarecilerimiz ve katkı sağlayan tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Final yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü alan proje sahibi öğrenciler 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek proje sergisi ve ödül törenine katılacağı öğrenildi.