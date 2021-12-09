Gönen'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü mesajı

Gönen, mesajında ''Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 73. yılını kutlamaktayız. Tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nin tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda,10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi münasebeti ve insan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır."dedi.

Tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip olduklarını hatırlatan Gönen,"Yüce milletimizin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığı Ülkemiz; tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ düsturunu kendine ilke edinen Devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Biz eğitimciler olarak da evlatlarımızı yarına hazırlarken onları küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı, fedakâr ve başkalarının haklarına saygılı, karakterli nesiller olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan hakları konusunda toplum bilincinin artmasını diler, barış, sevgi ve kardeşliğin hâkim olduğu, tüm insanlığa huzur ve güven dolu bir hayat dilerim." ifadelerini kullandı.