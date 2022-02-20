Gönen YKS öncesi öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen öğrencilerin spor, kültür, sanat ve sosyal gelişimlerine destek vermek ve sınav motivasyonunu arttırmak amacıyla Adıyaman Fen lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Adıyaman Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra okul idaresi, öğretmenler ve 12. Sınıf öğrencileri katıldı.

Sohbet havasında geçen toplantıda Gönen, Başarılı olmak için yapılması gereken çalışmalar, aile,evlat ilişkileri, ders çalışma metotları, sınav kaygısının nasıl aşılacağı, telefon ve internet zararları gibi gençlerin ilgisini çekecek birçok konuya değindi.

Toplantıda konuşan Gönen, "Sevgili gençler, günümüzde en değerli hazine muhakkak bilgidir. Bireyi diğer bireylerden farklı kılacak ve değerli kılacak yegâne şey bilgidir. Kendimizde var olan kabiliyetleri ancak bilgi ile harmanladığımızda başarıya ulaşma şansımız olur. Alacağımız değerli bilgiyi, cesaret ve girişimcilik ruhuyla birleştirdiğimizde başarıya ulaşmış oluruz. Bilgiye ulaşmanın yolu da eğitim ve okumakla mümkündür. Sizlerde bilimsel anlamda çok çalışarak mesleki bilgi ve yeteneğinizi arttırarak kendinizi çok iyi bir şekilde yetiştireceksiniz. Bilimsel anlamda hedeflediğiniz başarıya ulaşmak içinde çok çalışmalı ve kitap okumalısınız. Çünkü bütün bunları birleştirdiğimiz vakit hedefimize ulaşacağız." dedi

Konferansta, öğrencilerin amaçlarına uygun hedef belirlemeleri ve bu yönde harekete geçmelerine yardımcı olacak bilgiler verildi. Aynı zamanda öğrencilere, çeşitli yaşam öyküleri de anlatıldı.

Gönen, "Sınavı kazanıp kazanamamanın ötesinde, üniversite eğitimi esnasında ve sonrasında farklı olmak gerektiğini belirterek "Popüler ya da kazancı çok " meslek sahibi olmaktan öte gönlündeki mesleği yapmak önemlidir" dedi.

Gönen ve öğrenciler arasında soru cevap kısmının ardından program son buldu.