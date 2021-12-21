Gönen, Samsat ilçesinde incelemede bulundu

Samsat ilçesinde eğitimi devam eden okullarda incelemede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve idareciler eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, köylerin eğitim öğretim durumunu yerinde görmek ve varsa sorunları tespit etmek amacıyla Samsat ilçesinde bulunan; Uzuntepe İlk/Ortaokulu, Samsat Çok Programlı Lisesi ve Çaybaşı İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okullarda incelemelerde bulunan Gönen, okul idarecilerinden okulların genel durumu ve eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

"Hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu tespit ettik"

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Gönen, öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Gönen,"Uzun bir süre öğrencilerinden uzak kalan okullarımıza ziyaretlerde bulunarak, yüz yüze eğitim çalışmalarını yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmek, salgın sürecinde yaşanılan sorunlara çözümler bulabilmek için okul ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte tüm kademelerde olası eğitim kayıpların telafisi için gerekli tedbirlerimizi aldık, kazanım değerlendirme sınavlarıyla öğrencilerimizin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bakanlığımız hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldı. Bu doğrultuda tüm ülkedeki öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan dokümanlar bugünden itibaren okullarımıza basılı şekilde de dağıtılmaya başlanacaktır." dedi.

Daha sonra köy öğretmenleriyle de bir araya gelen Hakan Gönen, "Öğretmenliğin özü fedakârlıktır, köy okulu öğretmenleri ise bu konuda şehir merkezinde çalışan meslektaşlarına göre daha da fazla övgüyü hak ediyorlar. Yaptığınız güzel çalışmalardan ve özverinizden dolayı teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.