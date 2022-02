Gönen, personeller ile vedalaştı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen programda İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, birim amirleriyle düzenlendiği toplantıda bugüne kadar birlikte yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Daha sonra tüm birimleri gezerek kurum personelleriyle tek tek vedalaşarak helallik istedi.

"Herkese bana verdikleri destek ve güvenlerinden dolayı teşekkür ederim"

Kişilerin her zaman gidici, kurumların ise kalıcı olduğuna hatırlatan Hakan Gönen, "Her birinize bugüne kadar yapmış olduğunuz güzel çalışmalardan dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Adıyaman'da 7 aylık Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığım hizmetim süresince gerek sizlerle gerek okullardaki arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Bizler eğitim camiasının birer ferdi olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak gibi önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Bu hizmet anlayışından hareketle görevimi yerine getirirken okul ve kurumlarımızın iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve başarılarının artırılmasında meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarımın her zaman yardımlarını ve desteklerini aldım. Bütün çalışma arkadaşlarımla el ele vererek önemli ve güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Herkese bana verdikleri destek ve güvenlerinden dolayı teşekkür ederim. Yolunuz, yolumuz hep açık olsun. Sevgiyle kalın, hakkınızı helal edin." dedi.