Gönen, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi

Kentte yüz yüze eğitimin devam ettiği okullarda öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'a başkanlığında Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları eşlik etti.

Gönen, ziyaretinde okullarımızın tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumu; okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar; okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar; okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulunuldu.

Toplantı salonunda Milli Eğitim Müdürü Gönen, toplanan inceleme ve tespit komisyonu, ziyaret edilen tüm okul ve kurumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.