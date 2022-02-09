Gönen, Mesleki Eğitim Programı Merkezlerini ziyaret etti - Videolu Haber

Mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için açılan mesleki eğitim merkezlerinde ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlanırken, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrenci alımı yapan Adıyaman Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Gönen, okulun fiziki yapısı ve atölyeleri, eğitim durumu, ara tatilde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları ve planlanan projeler hakkında Adıyaman Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu'ndan bilgi aldı.

Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz'ın eşlik ettiği ziyarette mesleki eğitimi programına başvurmak için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Mesleki eğitimin önemini her kitleye titizlikle anlatmak durumunda olduklarını aktaran Gönen, "Bakanlığımız, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek için tüm meslek liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programı açmış ve bu programlara ülke genelinde yoğun ilgi gösterilmekle birlikte ilimiz özelinde de paydaşlar tarafından ciddi oranda talep görmüştür. Açılan bu programla, meslek liselerinde olduğu gibi 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar öğrenim görülmekte ve meslek lise diploması, ustalık belgesi ile iş yeri açma belgesi alınmaktadır. Bununla birlikte 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören çırak öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30'u olan 1.275 TL, 12. Sınıfta öğrenim görenlere ise yüzde 50'si olan 2125 TL devlet desteği ödenmektedir. Ayrıca programa kayıtlı olan çırak öğrencilerin SGK primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı olan çırak öğrenci sayısı 1.650 iken, müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla, bu sayı 5 bin 474'e yükselmiştir. Bunun sonucu olarak Adıyaman İli, 81 İl içerisinde ilk 20'lerde yer almıştır. Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlar devam etmektedir, kayıtlar için zaman sınırlaması yoktur. En az ortaokul mezunu olan veya liseyi terk eden veya lisede öğrenim görenler kayıt olabilir. En az lise mezunu olanlar ise; 27 haftalık Ustalık Telafi Programına dâhil edilir. Mesleki eğitim merkezi programına kayıtta yaş sınırı yoktur." dedi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek ara tatil sonrası istişare ve değerlendirmelerde bulunan Gönen, mesleki eğitimin artık sorunlarla ön plana çıkan değil, akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim türüne dönüştüğünü belirtti.

Gönen, Adıyaman Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Teknofest'te gösterdiği başarılardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini Okul Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu'na tevdi ederek yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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