Gönen: Gezmedik okul bırakmayacağız

Ziyaret sırasında Gümüşkaya İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri okulları hakkında Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'e bilgi verdi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, “Gümüşkaya İlkokulu idarecilerine ve öğretmenlerine ziyaretlerinde dolayı teşekkür ediyorum. İlimizde ilçemizde ve köylerimizde öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle bir araya geliyoruz. Taleplerini dinliyor ve çözüm üretme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra gezmedik köyümüz ve okulumuz kalmayacak” dedi.