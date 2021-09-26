Gönen, DYK’da incelemelerde bulundu

2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışmaları kapsamında, il genelinde resmi ve özel eğitim kurumlarındaki 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak yüz yüze devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, bu kapsamda TOBB Yavuz Selim Ortaokulu ve Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulunda devam etmekte olan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Ziyarete, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’e Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş eşlik etti.

Hafta sonu olmasına karşın özveriyle çalışmalarını sürdüren öğretmen ve öğrencilerden duyduğu memnuniyeti belirten Hakan Gönen, planlı ve istikrarlı olarak çalışmalarının karşılığını en iyi şekilde alacaklarına inandığını dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.