Gönen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti

Ziyaret sırasında Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'e Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü eşlik etti.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, kurs ziyaretlerinde yönetici ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ayrıca öğrencilerle sohbet ederek, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarına çok önem verdiklerini bu doğrultuda Müdürlük olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını, her türlü desteği vererek bu kursları öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirterek, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.