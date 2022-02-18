Gönen Besni’de okullarda incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve tüm şube müdürleri ile birlikte yönetici ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya geldi.

Amaçlarının eğitimde istenen seviyeye gelmek olduklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen,"Besni İlçemizde müstakil müdürlükleri bulunan okulları ziyaret ederek okulun kurumun tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumu; okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar; okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar; okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda öğretmenlerimizle bir raya gelerek fikir alış verişinde bulunduk" dedi.