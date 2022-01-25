Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi

ARGE Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdullah Bilen’in hazır bulunduğu ziyarette Gönen, ARGE birimi tarafından yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.

Proje birimlerine ayrı bir önem vereceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman’ın Ulusal ve Uluslararası projelerden daha fazla faydalanması için beklentilerini ARGE birimiyle paylaşarak, bu doğrultuda projeler geliştirmelerini istedi.

Gönen, ziyaretinde bir süre ARGE birimi personeli ile görüşerek, çalışmalarında başarılar diledi.