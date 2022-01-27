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Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD), Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti.

27 Ocak 2022 Perşembe 16:27
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Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti

Ziyarette Mesleki Eğitim Merkezi Programı ve okuma açısından Adıyaman’ın durumu ele alındı. 
Ziyarette açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Gönen, Adıyaman'da öğrenci başına düşen kitap okuma sayısı 2.6, kampanya ile birlikte bu oran 3.5 çıkarken bakanlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz 6.9 bunun için bu projeyi kentin en ücra köşesine kadar yaymak istiyoruz. Bu kapsamda il genelinde başlattığımız kitap toplama kampanyamız devam ediyor. Her öğretmen, veli ve öğrencilerimizden okuduğu kitaplardan en az bir tanesini okuluna bağışlamasını bekliyoruz. Haydi Adıyaman, en yakın okula kitap bağışlamaya."dedi.
AGAD Başkanı Aslan ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, basın olarak bu anlamda üzerlerine düşen ne ise eğitim için yapmaya hazır olduklarını belirterek vatandaşları kampanyaya destek olması için çağrıda bulundu.

 

Kaynak: PHA
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