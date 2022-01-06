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Gölbaşı'nda 'Yol(A)çık Projesi' ekibinden okullara ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yol(A)çık Projesi" ekipleri Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman olmayan okulları ziyaret ettiler.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:23
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Gölbaşı'nda 'Yol(A)çık Projesi' ekibinden okullara ziyaret

Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Gürsul koordinatörlüğünde Çatalağaç İlk/Ortaokulunu ziyaret edilerek ebeveynlere Psikolojik Danışman Nazan Şahin tarafından "Anne Baba Tutumları" konulu seminer verildi. 
Psikolojik Danışman Muhammed Tunçaslan, Mine Doğan ve Mehmet Saföz tarafından "Verimli Ders Çalışma" konulu seminer yapılarak yapılan etkinliklerle farkındalık oluşturuldu.
Veliler ile seminerin ardından görüşme yapılarak, bu tür görüşmelerin aralıklarla yapılmak üzere program oluşturuldu. Veliler bu tür seminerlerin daha sık yapılması konusunda görüş ve memnuniyetlerini bildirdiler. 
Veli görüşmeleri sonunda Çatalağaç Ortaokulu Görsel Sanatlar Atölyesi Ziyaret edildi.  Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Arslan önderliğinde öğrencilerle  yapmış olduğu renkli çalışmalar göz doldurdu. Kırsalda kısıtlı imkânlarla gerçekleştirmiş olduğu bu başarılı çalışmalar hayranlık uyandırdı.

 

Kaynak: PHA
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