Gölbaşı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' 1-7 Mart tarihleri arasında 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak başladı.

Gazi İlkokulunda düzenlenen 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022 yılı 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' olarak belirlenirken İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle ilçede öğrenciler, afet durumlarında nasıl davranılması, tahliyelerin nasıl olması gerektiğini hakkında yaşayarak öğrendiler.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde sağlık görevlileri, UMKE, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Senaryo gereği deprem alarmı verilmesinin ardından öğrencilerin tahliyeleri yapıldı. Toplanma alanına gelen öğrencilerin yoklaması alındı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir,"Tüm okullarımızda eş zamanlı 'Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Gerçeği aratmayan görüntülerin yaşandığı tatbikat ile deprem v.b afet durumlarında nasıl davranılması, tahliyelerin nasıl olması gerektiğini öğrencilerimiz yaşayarak öğrendi. Düzenlenen tatbikat ile öğrencilerimiz; sarsıntı süresince sağlam bir nesnenin yanında çök-kapan-tutun hareketini uygulayıp hedef küçülterek, sarsıntı bitiminde önceden belirlenen tahliye güzergâhında öncelik ve sınıf sırasına göre tek sıra halinde öğretmenlerinin yönlendirmesiyle öğrencilerimiz dışarıya çıkarak 'Acil Durum Toplanma Alanında' her sınıf kendi içinde halka oluşturacak şekilde bekledi."dedi.

Tatbikat sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, tatbikatı başarı ile gerçekleştiren Gazi İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.