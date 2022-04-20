Gölbaşı'nda öğretmen ve idarecilere 'Başarı Belgesi' verildi

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürü Ramazan Gürsul, öğretmenler ve idareciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge’nin “Üstün Başarı Belgesi verilecek personel” başlıklı bölümünün Madde 6- (1) "Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir." Hükmü gereğince daha önce üç kez başarı belgesi alan öğretmen ve idarecilerimize “Üstün Başarı Belgeleri” İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul tarafından taktim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, belge almaya hak kazanan idareci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.