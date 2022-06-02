Gölbaşı'nda 'Kalbimiz Aynı Atıyor' projesi başladı

Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi proje ortaklığı ile Aşağı Nasırlı Köyü İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik “Veteriner Hekimlik” ve “Beşeri Hekimlik” meslekleri tanıtımı gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam İhsan Ayrancı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Alev Akdoğan Kaymaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Proje Koordinatörü Ege Sakin ve Gölbaşı Devlet Hastanesi Doktoru Ziya Dolaş, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

"Kalbimiz Aynı Atıyor" projesi kapsamında köy okulların tamamında verilecek olan eğitimlerle, öğrencilere meslekleri temsil eden rol modeller ile bir araya getirerek doğru örneklerle tanıştırmak ve aynı zamanda öğrenciler için geleceğe yönelik ufuk açmak, vizyon sahibi olmalarına olanak sağlayıp, beden ve ruh sağlığı konusunda farkındalık çalışması yapmak olduğu belirtildi.