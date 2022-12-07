Gölbaşı'nda hafızlık yarışması düzenlendi

Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlen “Adıyaman İl Geneli Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Muhafızlar” hafızlık yarışması programına Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Düzenlenen programda öğrencileri tebrik eden Kaymakam İhsan Ayrancı düzenlenen yarışmada 1'inci olan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Yıldırım’a ödülü takdim etti ve başarılarının devamını diledi.