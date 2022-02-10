Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikasını aldı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.