Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören 29 kursiyerden 26'sı eğitimin ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Mart-Nisan aylarında yeninden kurs açılacağının müjdesini veren Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, "Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve ilçe müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu yaklaşık 5 gün sürdü. Kursa katılan 29 kursiyerden 26 tanesi kurs sonunda başarılı olup, arıcılık belgesi almaya hak kazandı. Mart-Nisan aylarında ilçemizde yeniden arıcılık kursu düzenlenmesi planlanmaktadır" dedi.
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikasını aldı
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören 29 kursiyerden 26'sı eğitimin ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.