Gölbaşı'nda 'Artık Okuyorum' etkinliği düzenlendi

Gazi İlkokulunda düzenlenen "Artık Okuyorum" etkinliğine Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Gazi İlkokulu Müdürü Mehmet Fırat, Müdür Yardımcısı Mesut Uyar, Sınıf Öğretmeni Ayşe Sultan Atayık, veliler ve öğrenciler katıldı.
Gazi İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerine, okuma yazmaya geçmeleri nedeniyle düzenlenen etkinlikle "Artık Okuyorum" rozetleri takılarak okuma-yazma belgeleri verildi.
Belge töreninin ardından öğrencilere pasta ikramında bulunurken. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Sınıf Öğretmeni Ayşe Sultan Atayık'ı tebrik ederek okuma yazmaya geçen öğrencilere başarılarının devamını diledi.
Kaynak: PHA