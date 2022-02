Gölbaşı'nda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi

"Akademik Başarıyı Arttırma" toplantısına Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve müdür yardımcıları katıldı.

Gölbaşı İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir,"Gölbaşı ilçesinin son 3 yılına ait istatistiki bilgileri ayrıntılı olarak sundu. Bu sunumdan da anlaşılacağı gibi ilçemiz sürekli ülke ve il ortalamalarının üstünde bir akademik başarı göstermiştir; bunda da öğretmenlerimizin çok büyük emekleri vardır."dedi.

Özdemir, Öğretim yılı başından beri kaymakamlığın desteğiyle ilçe genelinde yapılan LGS ve YKS denemelerinin bu yılki sınav sonuçlarını çok daha etkileyeceğini ve başarının daha da artacağını umduklarını ifade ederek, "Eğitim-öğretim konusunda, hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen, her zaman bir eğitimci gibi bize yardımcı olan Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı'ya camiam adına şükranlarımı arz ediyorum."şeklinde konuştu.

"Bu başarıyı daha arttırmak, taçlandırmak istiyoruz"

Özdemir'in konuşmasın ardından kürsüye çıkan Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, ise şunları söyledi:

"Biz, hiçbir okulumuzu bir başka okulla mukayese edip değerlendirme yapmadık, yapmayız. Çünkü, her okulun sosyal, ekonomik ve kültürel çevresi farklı olduğu için, değerlendirmemizi okulun kendi içinde ve bir önceki seviyesiyle kıyaslayarak yapıyoruz. Gölbaşı, çevrede eğitim seviyesi en yüksek bir ilçe. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarıyı daha arttırmak, taçlandırmak istiyoruz. Bu yüzden, yapılan çalışmaları çok önemsiyorum. Benim birinci önceliğim her zaman eğitim-öğretim olmuştur. Bu konuda, üzerimize ne düşerse bütün imkânları seferber etmeye hazırız. Akademik başarı ve iyi insan yetiştirmek için, neler yapılabileceğini araştıralım, konuşalım, tartışıp değerlendirelim"dedi.

Kaymakam Ayrancı, daha sonra öğretmenlerin talep ve sorunları dinledi.