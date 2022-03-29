Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı

İlçeye bağlı Aşağı Nasırlı, Ozan ve Hamzalar köylerinde okullar tarafından düzenlenen '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' etkinliğine Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın İskender Yıldırım, Kaymakam Refiki Sayın Mustafa Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Orman İşletme Şefi Sayın Mehmet Uylu ve Ağaçlandırma Şefi Sayın Fatma Bindal eşlik etti.

Geçtiğimiz haftalarda, Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Orman İşletme Şefliği Koordinesinde, tüm okullarda öğrencilere yönelik verilen ağaçlandırma çalışmaları eğitimlerinin ardından, öğrenciler için özel olarak hazırlanan "Fahri Orman Müfettişi" kimlik kartlarının takdim edildiği kutlama programı öğrencilere yönelik hazırlanan etkinliklerle devam etti.