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Gölbaşı'nda 2020 yılı taşıma toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 2020 eğitim-öğretim yılı taşıma toplantısında şoförler bilgilendirildi.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:41
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Gölbaşı'nda 2020 yılı taşıma toplantısı yapıldı

Gölbaşı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürü Ramazan Gürsul, İlçe Jandarma Trafik görevlileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şubede görevli polis memurları ve taşıma şoförleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrencilerimizin can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu vurgulayarak, trafik kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini belirtti.

Taşımadan sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul ise, taşıma kapsamında görev alan şoförlerin gerek trafikte gerekse araç içerisinde uyması gerek kurallar hakkında açıklayıcı bilgi verdi.

İlçe Jandarma Trafik görevlileri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şubede görevli polis memurları, taşıma kapsamındaki şoförlerimizin mağdur olmamaları ve cezai işleme maruz kalmamaları için trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

 

Kaynak: PHA
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