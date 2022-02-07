Galeriler Yazarlar
Adıyaman 0
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,943.81
ALTIN
790.28
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.53

'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 4 gün süren "Gençliğe Değer Kış Kampı" İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın katılımı ile son buldu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:20
3 Okunma
'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi

Gençlerin ara tatilde ahlaki ve ibadi olarak desteklenmesi, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan Müslümanlar olması için düzenlenen eğitim kampı sona erdi. Kampa katılan gençler verilen seminerlerle manevi olarak desteklendi. Erkek öğrenciler İl Müftülüğü Dar'ul Erkam Hafızlık Kur’an Kursu’nda, Kız öğrenciler ise İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampa katılırken kamp Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın katılımıyla son buldu.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı kapanış konuşmasında bir araya geldiği gençlere Allah’a iman ve ibadet noktasında nasihatler vererek, namazlarını kılmalarını, her fırsatta bol bol Kur’an-ı Kerim okumalarını ve Allah ömür verirse okuyup farklı alanlarda bu ülkeye hizmet ederken ahlak ve vicdan sahibi olmayı hiçbir zaman unutmamalarını dile getirdi ve öğrencileri de kendilerine emanet eden ailelere de ayrıca teşekkür etti.

Diyanet Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı ise yaptığı açıklamada, "Hedefimiz daha sağlıklı, bilinçli ve imanlı gençler yetiştirmek, ailesine, vatanına ve milletine sahip çıkan, bayrağını koruyan, Allah’a ibadet eden ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (Aleyhissalatu vessellem) izinden giden gençler yetiştirmek ve onlara yol göstermek.” dedi.

Kampın kapanış programına İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Dar'ul Erkam Hafızlık Kuran Kursu Yönetici ve Hocaları, Gençlik Koordinatörü ve Manevi Danışman ve Rehber hocaları ile öğrenci velileri katıldı. Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen kampın sonunda katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek öğrenci ve ailelerine teşekkür edildi. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı
Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber
Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber
Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır
Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır
Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti
Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti
Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Başkan Deniz: Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır
Başkan Deniz: Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır
Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim
Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber
ADİMDER'den kitap desteği
ADİMDER'den kitap desteği
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber
Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber
ADYÜ’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
ADYÜ’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı yapıldı
Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı yapıldı
Eğitim Sen üyeleri öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmesini istedi
Eğitim Sen üyeleri öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmesini istedi
Kahta'da okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, BİLSEM veli eğitimi sertifika törenine katıldı
Milli Eğitim Müdürü Gönen, BİLSEM veli eğitimi sertifika törenine katıldı
KYK Kız Yurdu öğrencilerine sıfır atık projesi anlatıldı
KYK Kız Yurdu öğrencilerine sıfır atık projesi anlatıldı
Gölbaşı'nda 'Yol(A)çık Projesi' ekibinden okullara ziyaret
Gölbaşı'nda 'Yol(A)çık Projesi' ekibinden okullara ziyaret
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi
Başkan Demir'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı' açıklaması
Başkan Demir'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı' açıklaması
Adıyaman'da kütüphanesiz okul kalmadı
Adıyaman'da kütüphanesiz okul kalmadı
Şube Müdürü Türk çalışmaları yerinde inceledi
Şube Müdürü Türk çalışmaları yerinde inceledi
'Gelenekten Geleceğe' projesi ödül töreni
'Gelenekten Geleceğe' projesi ödül töreni
Gönen'den yeni yıl mesajı
Gönen'den yeni yıl mesajı
Eğitim İş Sendikası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Eğitim İş Sendikası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim