'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi

Gençlerin ara tatilde ahlaki ve ibadi olarak desteklenmesi, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan Müslümanlar olması için düzenlenen eğitim kampı sona erdi. Kampa katılan gençler verilen seminerlerle manevi olarak desteklendi. Erkek öğrenciler İl Müftülüğü Dar'ul Erkam Hafızlık Kur’an Kursu’nda, Kız öğrenciler ise İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampa katılırken kamp Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın katılımıyla son buldu.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı kapanış konuşmasında bir araya geldiği gençlere Allah’a iman ve ibadet noktasında nasihatler vererek, namazlarını kılmalarını, her fırsatta bol bol Kur’an-ı Kerim okumalarını ve Allah ömür verirse okuyup farklı alanlarda bu ülkeye hizmet ederken ahlak ve vicdan sahibi olmayı hiçbir zaman unutmamalarını dile getirdi ve öğrencileri de kendilerine emanet eden ailelere de ayrıca teşekkür etti.

Diyanet Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı ise yaptığı açıklamada, "Hedefimiz daha sağlıklı, bilinçli ve imanlı gençler yetiştirmek, ailesine, vatanına ve milletine sahip çıkan, bayrağını koruyan, Allah’a ibadet eden ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (Aleyhissalatu vessellem) izinden giden gençler yetiştirmek ve onlara yol göstermek.” dedi.

Kampın kapanış programına İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Dar'ul Erkam Hafızlık Kuran Kursu Yönetici ve Hocaları, Gençlik Koordinatörü ve Manevi Danışman ve Rehber hocaları ile öğrenci velileri katıldı. Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen kampın sonunda katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek öğrenci ve ailelerine teşekkür edildi.