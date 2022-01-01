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'Gelenekten Geleceğe' projesi ödül töreni

Adıyaman TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında yapılan kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:05
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'Gelenekten Geleceğe' projesi ödül töreni

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında yapılan kitap okuma yarışmasının ödül törenine katıldı.
Adıyaman TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde öğrencilerde okuma alışkanlığını pekiştirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı sponsorluğunda kitap okuma yarışması düzenlendi. 
Yarışma sonunda dereceye giren 9 öğrenci için ödül töreni hazırlandı. Törene Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, il müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

"Gelenekten Geleceğe" projesiyle; Adıyaman il merkezinde 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencisi genç kızların, yakın köylere yapacakları kısa gezilerle o köylerde yaşayan 65 yaş üstü tecrübeli vatandaşların organik tarım ve organik kümes hayvancılığı yöntem ve becerilerini edinmeleri, bu teorik bilgileri TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulacak sera, kümes ve açık tarım alanlarında pratiğe dökerek, organik üretim yapmaları ve ürettikleri tarımsal ve hayvansal ürünleri 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırmalarını amaçlamaktadır.

 "Gelenekten Geleceğe" projesi, GPDP 2020-1 Programında belirlenen öncelikli ve en önemli 2 konu başlığı olan "Gönüllülük" ve "Kişisel Gelişim" ile doğrudan ilintili olup, fiziksel aktivite, spor, egzersiz, hayvanların korunması ve yenilikçi fikirler konu başlıklarını da içinde barındırırken,  gençler 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik faaliyetlerde bulunarak gönüllülük; organik tarım ve organik kümes hayvancılığı üretim sürecine dâhil olarak kişisel gelişim kavramlarını en üst düzeyde yaşayacak ve toplumda bu hususlarda örnek teşkil etmesi hedeflendiği köylere yapılacak ziyaretler fiziksel aktivite, kümes hayvanları üretim süreci hayvanların korunması konu örnek olması hedeflendi.

Kaybedenin olmadığı bir yarışmanın olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Kitap okuma yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, hayatlarından kitap okuma sevgilerini asla çıkarmamalarını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: PHA
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