Geleneksel pilav şenliği düzenlendi

Geleneksel Pilav Şenliğine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Şirinler Özel Eğitim Anaokulu idaresi ve öğrencileri katıldı.

Okul idaresi ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen pilav şenliğine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın yanı sıra Özel Eğitim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk, okul öğrencileri, öğretmenler, veliler ve okul idaresi katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği pilav şenliğinde öğrenciler bir birinden farklı gösteriler yaparak, türküler söyledi. Oldukça güzel zamanın geçtiği etkinlik sonunda katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.