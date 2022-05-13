Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kariyer Günlerinde öğrencilerle buluştu

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kariyer Günleri Programı’nda İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, polislik ve mahalle bekçiliğinin görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programda İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Personelleri, polislik mesleğinin tercih edilmesi süreci, sınava hazırlık aşamaları ve mesleğe başlama hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Program, öğrencilerin polislik meleğini hakkında merak ettiği konuları emniyet personellerine sormasıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kariyer günleri programına katılarak öğrencilere tecrübelerini paylaşarak bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay’a teşekkür etti.