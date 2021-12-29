Eğitimde '2021 Yılı Değerlendirme ve İstişare' toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştiren toplantıya, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri, ilçelerde eğitim birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

2021 yılı eğitim öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda; 6 Eylül tarihinden bu yana gerçekleştirilen yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerin değerlendirilmesi, okulların temizlik ve tertibi ile ilgili yapılan çalışmalar, ücretsiz yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımı, okul servislerinin denetimi, yönetim süreçleri, öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyetler, rehberlik hizmetleri, bağımlılıkla mücadele dikkat edilecek hususlar, öğretmen ve personel ihtiyaçları, salgın sürecine uygun bir şekilde okullarda alınan hijyen tedbirlerin takibi, proje çalışmaları, kantin denetimleri, okul öncesi okullaşma oranının arttırılması, sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model ve tasarım başvuruları, mesleki yönlendirme ve mesleki eğitim tanıtım faaliyetleri, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" ve "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi'' kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman’da eğitimin tüm paydaşlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için elbirliği ile çalışılacağını belirtti.

Gönen, özellikle salgın sürecinde şu ana kadar sağlıklı ve verimli devam eden eğitim öğretim sürecinden dolayı başta okul müdürleri ve idareciler olmak üzere; öğretmenlere, öğrencilere, valilere teşekkür etti.

Okul idarecilerinin talep ve isteklerinin de dinlendiği toplantıda Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen; Müdürlük olarak okullara her zaman desteğinin devam edeceğini, öğrencilerin başarısı için her türlü imkânların sağlanacağı konusunda gerekli çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.