Eğitimciler iftar yemeğinde bir araya geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen iftar yemeğinde eğitimciler bir araya geldi.

İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, iftar programının amacının Ramazan Ayı’nın manevi iklimine uygun olarak büyük bir aile olarak gördüklerini ve milli eğitim camiası çalışanları arasında kaynaşma ve paylaşma duygusunu pekiştirmek olduğunu belirtti.

İftar yemeğinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Ramazan ayı kardeşlik duygularının en üst seviyeye çıktığı aydır. Mesai arkadaşlarımızın tamamını bir arada görmekten büyük mutluluk duydum. Bu birliktelik bize ilimizde güzel işler yapmak için büyük bir güç veriyor. Yaklaşık iki aydır çalıştığım Adıyaman'da sanki yıllardır çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Sizlerle birlikte çalışmaktan son derece memnunum. Göstermiş olduğunuz gayret ve çaba için sizleri tebrik ediyorum. İftar programına iştirak eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın yanı sıra, il ve ilçe eğitim yöneticileri, Müdürlüğümüz eğitim müfettişleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı.