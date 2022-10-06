Eğitim Sendikalarından Aşcı'ya ziyaret

Kentte faaliyet gösteren Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim İş ve TEÇ-SEN’in başkanlarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, başta maaş promosyonları olmak üzere öğrencilerin yararı için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulacak projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Sendika başkanlarımızın ilimizin çocukları için yapılan tüm projelere destek olacaklarını belirtmelerini memnuniyetle karşıladık. Tüm eğitim sendikalarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."dedi.