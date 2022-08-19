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Eğitim Sen üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim Sen Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi.

19 Ağustos 2022 Cuma 18:59
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Eğitim Sen üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi - Videolu Haber

Demokrasi Parkı önünde toplanan Adıyaman Eğitim Sen Şubesi üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle öğretmenler için iş yükü olduğunu öne sürerek, Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi.
"Öğretmenlik meslek kanununu kabul etmiyoruz"
Toplanan Eğitim Sen Şubesi üyeleri adına açıklama yapan Adıyaman Eğitim Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat,"Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmeli, öğretmenlere angaryaya dönüşen seminer-sınav süreci durdurulmalıdır! ekonomik ve özlük hak kazanımları ayrımsız uygulanmalıdır! Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanun, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen, yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz.  Sendikamız bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazlarını yükseltmiş gerek eylem ve etkinliklerle, gerekse hukuksal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeler, kısmı düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp üyelerini sınava hazırlama tutumuna da girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da sınava da kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız, bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir. Hayatında bir kez sınıfta ders işlememiş, öğretmenliğin cefasını çekmemiş, fedakârlığın meyvesini tatmamış ve öğrencilerin gözlerinde kendisini görmemiş kişilerin hazırladığı ve bizlere dayattığı öğretmenlik meslek kanununu kabul etmiyoruz. Sınavla öğretmenlerin yeterliliğini ölçeceğiz diyenlere soruyoruz. 76. Madde ile atadığınız şube müdürlerinin, mülakatla atadığınız idarecilerin, sınavsız atadığınız proje okulu yöneticilerinin yeterliliğini neyle ölçtünüz. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” ve anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir şekilde düzenlenmelidir."dedi.
"Banka promosyonları güncellenmelidir"
Banka promosyon sözleşmelerinin enflasyona göre maaş ve ücret zammı alındığı dönemde imzalanan sözleşmeler, resmi enflasyonun yüzde 80’leri aştığını ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde bütün anlamını yitirdiğini belirten Polat,"“Yıl başından bu yana Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle, daha önce imzalanan ve halen yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeleri nedeniyle, kamu emekçileri ciddi anlamda ekonomik zararla karşı karşıyadır. Enflasyonun yüzde 20’nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler, resmi enflasyonun yüzde 80’leri aştığı ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde bütün anlamını yitirmiştir. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar, maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları, geçmişe yönelik olanları da kapsayacak şekilde güncellemelidir. Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin, Ayrımsız Bütün Eğitim ve Bilim Emekçilerine Bir Maaş Tutarında ve Yılda İki Kez Ödenmesi Sağlanmalıdır 2021 Ağustos ayında yandaş sendika tarafından imzalanan toplu sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” başlıklı 11. maddesinde, “657 sayılı Kanunun ek 32’nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir” hükmü bulunmaktadır."şeklinde konuştu.
"Sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelemiz sürecektir"
Eğitim Sen, tüm eğitim çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğini söyleyen Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği, günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, yandaş sendika sayesinde 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödenecektir. Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında bu rakamın çok yetersiz olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Eğitim Sen, tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edecek ve ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelesini yükseltecektir."

 

Kaynak: PHA
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