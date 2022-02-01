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Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi üyeleri, TBMM'de gündeme getirilen Öğretmenlik "Meslek Kanunu Tasarısı" kanunun geri çekilmesini istediler.

01 Şubat 2022 Salı 17:38
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Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Eğitim Sen Adıyaman Şubesi üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacağını öne sürerek tasarının geri çilmesini isteyerek tepki gösterdiler.
"Bir meslek açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır"
Toplanan üyeler adına açıklama yapan Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Abdullah Demir,"31 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı, eğitim çalışanlarının ve sendikaların tamamına yakınının eleştirilerine rağmen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilecektir. Eğitim Sen olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisine  sunulan kanun tasarısı gerek biçimi, gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Kanun tasarısında özel okullar ve kurslarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi kabul edilemez."dedi.
"Eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir"
Statü farklılaşması ve maaş artışına indirgenmesi doğru bir uygulama olmadığını savunan Demir,"Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyona yakın öğrencinin eğitim hakkını yaşama geçirme ve bir milyona yakın öğretmenin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını 13 maddelik bir kanun metni ile düzenlemek, öğretmenlik mesleğine ne kadar değer verildiğini göstermektedir. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konunun birkaç kanun maddesi üzerinden büyük ölçüde statü farklılaşması ve maaş artışına indirgenmesi doğru bir uygulama değildir. Tasarıda uzman öğretmen ve başöğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları diğer öğretmenlerden ayırt edilemediği için eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin uzman öğretmen, başöğretmen gibi statü farklılıkları üzerinden ayrıştırılması, hatta kendi içinde bölünmesi işyerinde çalışma barışının bozulmasına neden olacak, eğitim sistemi bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Yapılması gereken öğretmenleri statülerine göre sınıflandırıp, birbirine rakip haline getirmek değil, öğretmenler arasında halen var olan  sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına son veren ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapmaktır. Tasarıda aday öğretmenlere yönelik adaylık sınavının kaldırılması bir müjde olarak sunulurken, sınavın işlevinin Adaylık Değerlendirme Komisyonu’na devredilmesi, aday öğretmenlerin iş güvencesine yönelik büyük bir tehdit anlamını taşımaktadır. Bu düzenleme ile atamalarda yoğun olarak gündeme gelen mülakat-torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesi, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalar üzerinden yeni mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır."şeklinde konuştu.
"Eğitim emekçilerine ortak tepki göstermek adına çağrıda bulunuyoruz"
Öğretmenlere çağrıda bulunan Demir,"Kanun tasarısı hazırlanırken 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen, ILO-UNESCO ortak belgesi olan Öğretmenliğin Statüsü Tavsiye Kararı yok sayılmıştır. Türkiye tarafından da onaylanan tavsiye kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adımdır. Eğitim Sen olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak, eğitim alanında örgütlü bütün sendikalara, sendikalı ya da sendikasız tüm eğitim emekçilerine ortak tepki göstermek adına çağrıda bulunuyoruz. Bugün bizleri farklı statüler üzerinden bölmek isteyenlere karşı birlikte hareket etmezsek, hiçbir meslektaşımızın onaylamadığı bu düzenlemeyi geri çektiremezsek, yarın daha büyük saldırıların hedefi olmamız kaçınılmaz olacaktır."dedi.
"Hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır"
Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında bir 'Meslek Kanunu Tasarısı' olduğunu söyleyen Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Eğitim Sen olarak yaptığımız sayısız basın açıklaması, işyerlerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılar, eylem ve etkinliklerde defalarca dile getirdiğimiz talebimizi bugün Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyoruz; Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı derhal geri çekilmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı' temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır"
Basın açıklamasından sonra sendika üyeleri sesiz bir şekilde dağıldı.

 

Kaynak: PHA
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