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Eğitim-Bir-Sen'de yönetici atama yönetmeliğinin eksikleri değerlendirildi

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından 4 ve 8 yıllık süresini dolduran yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Ali Deniz,"Eğitim yöneticisi arkadaşlarımızla hem başvuru süreci hakkında bilgi vererek mağduriyetlerin önüne geçmek için bilgi vermek ve yönetici atama yönetmeliğinin eksikleri hakkında istişare etmek için bir araya geldik” dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 15:03
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Eğitim-Bir-Sen'de yönetici atama yönetmeliğinin eksikleri değerlendirildi

“Kurumlarında 4 veya 8 yıllık görev süresi dolan eğitim yöneticisi arkadaşlarımıza Şube Başkanvekilimiz Mehmet Demir tarafından “Yeniden Görevlendirme” başvuru süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı” diyen Ali Deniz, “verimli geçen bu önemli toplantı için tüm Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi teşkilatına teşekkür ediyor, başvuru yapacak tüm yöneticilerimize şimdiden kolaylıklar diliyorum” dedi.
Toplantıda yeniden görevlendirme başvuru süreci hakkında bilgi veren Şube Başkan Vekili Mehmet Demir ise başvuru ile ilgili takvimin yayınlandığını hatırlatarak 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında  aynı veya farklı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvuruların alınacağını, yeniden görevlendirme sonuçlarının 16-17 Haziran 2022 tarihinde ilan edileceğini belirtti. Mehmet Demir başvuru, itiraz ve diğer bütün süreçlerin yakından takipçisi olacaklarını vurgulayarak “ tüm süreçlerde üyelerimizin mağdur olmaması için gereken bütün idari ve hukuki desteği sunacaklarını ifade etti.
Yeniden Yönetici Görevlendirme yönetmeliğinin birçok maddesinin sorunlu ve mahkemelik olduğunu dile getiren Demir “hukuken yargıya taşınmış bir yönetmelikle yönetici görevlendirme ısrarı doğru olmamakla beraber, uzun vadede telafisi mümkün olmayan mağduriyetleri de doğuracak, çalışma huzurunu ve motivasyonunu olumsuz etkileyecektir” şeklinde konuştu. Mehmet Demir söz konusu yönetmeliğin sorunlu kısımlarına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Başvuruda ibraz edilecek belgelerin son 4 yıl ile sınırlandırılması ve 4 yıl öncesinden alınan belgelere puan verilmemesi eğitim camiasının birikimlerini, emeklerini hiçe saymakta ve motivasyonsuzluğa neden olmaktadır. Öğretmenlik uygulaması kapsamında sadece okul müdürlerine puan verilmesi bütün iş ve işlemleri okul müdürü adına yürüten müdür diğer yöneticilere puan verilmemesi haksızlıktır.”
“Ulusal veya Uluslararası Yarışmalarda alınan dereceden sadece  birinin puan olarak değer görmesi ise tam bir komedidir. Şimdi sizin birkaç ulusal veya uluslararası yarışmada aldığınız üç tane birincilik varken bu üstün başarınızın sadece birinden puan alacaksınız ancak aynı yarışmada ikincilik ve üçüncülük almış olan okulun yöneticisi her iki dereceden puan aldığı için daha fazla puana sahip olacaktır.”
“Yönetmeliğin uygulanmasında birliğin sağlanması için herhangi bir yönergenin olmayışı keyfiliğin önünü açmakta ve illerde farklı uygulamalara sebebiyet vererek eğitim camiasının güvenirliğini zedelemektedir.”
“Eğitim çalışanlarının bilgi işlem sistemi olan MEBBİS’te var olan hizmetiçi eğitim bilgilerine rağmen başvuru esnasında belge sunma zorunluluğunun getirilmesi Bakanlığın kendi kayıtlarına güvenmediği algısını güçlendirmektedir.”
Yeniden Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin bu ve benzeri birçok yerinin eksik ve yanlış olduğunu dile getiren Mehmet Demir söz konusu yönetmeliği yargıya taşıdıklarını belirterek “ancak Danıştay bu konuda henüz bir karar vermediği için bu eksik ve yanlış yönetmelikle ikinci defa yönetici görevlendirilmektedir. Eğitim camiası adil ve tutarlı bir yönetici görevlendirme yönetmeliğini hak etmektedir ve biz bu süreci takipçisi olacağız” dedi.

 

Kaynak: PHA
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