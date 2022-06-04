Dil Festivalinde başarılı olan öğrencileri ödüllendirildi

EDEP Projeleri kapsamında ilçede düzenlenen Dil Festivali yarışmalarında; Hikaye, Skeç, Topluluk Önünde Konuşma ve Şarkı kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yabancı dil öğrenmenin öneminden bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,

"Dil öğrenmek, kişinin kültürel ve akademik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bizler de öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak ve eğlenceli bir ortamda öğrenmelerine sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz eğlenerek dil öğrenmenin eğlenceli tarafını öğrenmiş oldular. Etkinliklere katılım gösteren tüm öğrenci, danışman öğretmen ve okul idaresi ile velilerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.