Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün geleneksel olarak her yıl İmam Hatip Okulları arasında düzenlediği Mesleki yarışmalarında "Genç nidâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, Genç muhafızlar hafızlık yarışması, Genç Bilaller ezan okuma yarışması ve Hutbe okuma kategorilerinde" ilk üç dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesinin organize ettiği ve Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrenciler ile veliler katıldı.

Programda öğrenciler Kuran-i Kerim, Ezan ve Hutbe izleyiciler tarafından beğeniyle topladı.

Vali Mahmut Çuhadar, öğrencilerin yeteneklerinden ve başarılarından ötürü mutlu olduğunu ifade ederek tebrik etti.



Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Kendisinin de İmam Hatip mezunu olduğunu ifade ederek her zaman okulların ve öğrencilerin yanlarında olduklarını belirterek, başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen ise öğrencilerin mesleki yarışmadaki başarılarını ve sergiledikleri performanstan ötürü tebrik etti.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.