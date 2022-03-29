Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret

Ziyarette Okul Müdürü Mehmet Kuruş, danışman, öğretmenler Ahmet Yaman ve Derya Çatan'da hazır bulundu.

Samsun'da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından yapılan yarışmada 'Bowling' yarışmasında ilimizi temsil eden 6 kişilik takım Türkiye 3.lüğünü elde ederek bu başarıya imza attılar. Ayrıca TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda 'EDEB- Zeka Küpü Projesi' kapsamında yapılan yarışmada ise il birincisi olan aynı okulun öğrencisi Samet Yılancı'da ziyarette yer aldı. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Aşcı, akademik başarının yanında sportif alanlarda da başarının artması için her türlü proje ve çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Tüm başarıların arkasında inanç olduğunu vurgulayan Aşcı, öğrencilere kendilerine inanmaları ve inandıkları bu yolda kendilerini geliştirerek daha da ileri başarılara imza atabileceklerini söyledi.