Demirel, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürü Ali Koca ve Şube Müdürü Fikret Ürey taşınan okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Taşıması biten A.C. Yamazaki Ortaokulu ve Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Demirel, okulların mevcut durumlarını hakkında bilgi alarak, yapılan tadilat çalışmaları yerinde inceledi. Demirel, ayrıca ihtiyaç duyulan tadilat ve onarımlar için şube müdürleri ve öğretmenlerle birlikte planlama yaptı.

Ziyarette öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Demirel, "Taşınma işleminin yeni binalarına geçen okullarımızın çalışma performansını artacağı ümidindeyim. Öğrencilerimizin ve velilerimizin yoğun talebiydi. Özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden ve geç saatlerde okuldan çıkmak zorunda olan öğrencilerimizin mağduriyetini gidermiş bulunduk. Bu konuda Sayın Kaymakamımızın katkıları için de özellikle teşekkür ediyorum. Bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.