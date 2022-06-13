Dahi çocukların gösterileri ailelerini büyüledi

Programın açılışında Kuzey Irak'ta devam eden Pençe- Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin EYP’li saldırısı sonucu şehit olan P. Söz. Er Fuat Özer ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu be akabinde İstiklal marşı okundu.

Pandemi nedeniyle geçen sene zor bir süreç yaşadıklarına dikkat çeken Dahi Çocuk Ana Okulu Müdürü Tekin Binzet,"Hem öğrenciler hem aileleri hem de bizler için pandemi sürecinin ardından normale dönüş süreci çok iyi geldi. Hayatımızdaki kısıtlamaların ardından çocuklarımız özgürce birbirleriyle oynayıp birlikte eğelenebiliyor. İnşallah bir daha böyle süreçler yaşamayız. Dahi Çocuk Anaokulunda eğitim gören 36-72 ay yaş aralığındaki 135 çoçuğumuz yıl sonu gösterileri için uzun süredir öğretmenlerimizle birlikte çalışıyor. Sahnede çocuklarımızın gösterileri adeta karnaval havasında geçti. Bizlerde tıpkı veliler gibi çocuklarımızın gösterilerini büyük bir heyecanla izledik ve mutlu olduk. Özellikle velilerimiz çocuklarının sahnedeki performansları karşısında adete büyülendi. Tabiki bu mutluluk hepimizi motive ediyor. Ben çocuklarımızı sahnedeki dekorlarını tamamen atık ve geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlayan öğretmenimize ve diğer gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim. Okulumuzdan mezun olan yaşları küçük ama hünerleri büyük olan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Dahi Çocuk Anaokulunda okuyan ve mezun olan 4-6 yaş arasındaki 135 öğrencinin sahnede müzik eşliğinde sergiledikleri dans ve farklı spor branşlarındaki gösterileri alkışlarla büyük beğeniler toplarken çocukların hazırladığı küçük parodiler bol gülücüklerle izleyenlere ve ailelere keyifli anlar yaşattı.

Programın sonunda çocukların ve ailelerin ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte söyledikleri İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı ise görmeye değerdi.