Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.568,76
ALTIN
974,03
DOLAR
16,40
STERLİN
20,74
EURO
17,52

Dağlı: Adayların tercihlerini etkileyen en önemli kişiler, rehber öğretmenleridir

SANKO Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında, Teymur Continental Otel’de Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmenlere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 14:57
8 Okunma
Dağlı: Adayların tercihlerini etkileyen en önemli kişiler, rehber öğretmenleridir

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın konuşmacı olduğu etkinliğin açılışında konuşan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, adayların tercihlerini etkileyen en önemli kişilerin, rehber öğretmenleri olduğunu söyledi. 
Üniversite adaylarını yönlendiren üç önemli faktör olduğunadikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Bunlardan ilki aile ve çevresel faktörler, ikinci faktör çocuğun kendi tercihi, üçüncü ve en önemli faktör ise rehber öğretmenlerimiz” dedi.
Aday öğrencilerle bir araya geldiğinde, tercih yaparken rehber öğretmenlerini mutlaka dinlemelerini istediğini ifade eden Prof. Dr. Dağlı, “Çünkü bu işin eğitimini alan ve gençleri doğru yönlendirecek olan sizlersiniz” diye konuştu.
“Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan, kıymetli konuşmacımızla, siz değerli konuklarımızı bir araya getirmekten dolayı çok mutluyuz” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:
“SANKO Üniversitesi’nin kapıları sizlere her zaman açık. İstediğiniz zaman öğrencilerinizle beraber gelerek bizleri ziyaret edebilirsiniz.Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli ve verimli bir eğitim olacağına inanıyor, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Hocamıza ve katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum.”
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ise etkinlikte “21. Yüzyılın Yetkinliği: Duygusal Zeka” konulu bir sunum yaptı. 
21. yüzyılın iş yaşamında başarılı olmak için sadece yüksek zekaya sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını, duygusal zekanın da yüksek olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yeşilyaprak, “Duygusal zeka (EQ), Dünya Ekonomi Forumu tarafından 21. Yüzyılın yetkinliği olarak tanımlanıyor. Çünkü artık bireylerin sadece ‘düşünen varlıklar’ olduğu değil, öncelikle duyguları olan ve duygularının etkisi ile davrandığı kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.
Son araştırmaların insanların akıl ve mantık ile yargılara vardığını ancak duygularına göre eyleme geçtiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yeşilyaprak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“O halde temel sorun şu; bizi aklımız mı yönetiyor yoksa duygularımız mı?Duygusal zeka;insanın bu iki temel özelliğini birleştirerek gerçek kapasitesine ulaşabileceğini savunuyor. Diğer bir ifade ile duygularımızı tanımak, anlamak ve bunların etkisini yönetebilmek.
O halde eğitimde amaç; sadece bilgi kazandırmak ve düşünsel güçleri geliştirmek değil, kişinin kendini tanıması, duygularını anlaması, duygusal tepkilerini yönetmeyi öğrenmesi, sosyal becerilerini geliştirmesidir.
Günümüz eğitim anlayışı, öğrencilerin her yönüyle bütünsel gelişimlerine önem vermeleridir. Bu yüzden duygusal zeka becerilerinin kazandırılması, okulda başarı kadar yaşamda başarı ve mutluluk için de çok gereklidir.”
Prof. Dr. Yeşilyaprak,EQ’su yüksek insanın özelliklerini “Duygularının farkındadır, duygularını yönetebilir, olumluya odaklanır (olumlu bakış açısı), çözüm odaklıdır, empati yeteneği yüksektir, iletişim becerileri gelişmiştir, esnektir, yeniliklere açıktır” sözleriyle özetledi.
Çocukların EQ’sunu geliştirmek için eğitim sürecinde öğretmenler ile anne-babalara, “Etkin dinleyin, duygularını ifade etmesine fırsat verin, empati kurun, davranışlarının sonuçlarına dikkat çekin, uygun geribildirimler verin” önerisinde bulunan Prof. Dr. Yeşilyaprak,sunumunun sonundakatılımcılara imzalı kitaplarını takdim etti.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Hanifi Ayhan Özkur’un katıldığı etkinlik birlikte yemek yenilmesiyle sona erdi. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim-Sen üyelerinden 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' tepkisi - Videolu Haber
Eğitim-Sen üyelerinden 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' tepkisi - Videolu Haber
Başsavcı Durmaz, öğrencilerle buluştu
Başsavcı Durmaz, öğrencilerle buluştu
Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda kolej öğrencileriyle buluştu
Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda kolej öğrencileriyle buluştu
Adıyaman'da 'Kariyer Günleri' düzenlendi
Adıyaman'da 'Kariyer Günleri' düzenlendi
Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği
Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
Minik öğrencilerden atık materyal sergisi
Minik öğrencilerden atık materyal sergisi
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Birecik’te
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Birecik’te
Konukoğlu: Gaziantep’te bundan sonra inşallah sporcu da yetiştireceğiz
Konukoğlu: Gaziantep’te bundan sonra inşallah sporcu da yetiştireceğiz
Adıyaman'da 'İşimiz Temiz Projesi' eğitimleri başlıyor
Adıyaman'da 'İşimiz Temiz Projesi' eğitimleri başlıyor
Kahta BİLSEM’de Resfebe şenliği
Kahta BİLSEM’de Resfebe şenliği
Yazar Hayati İnanç, öğrenciler ile bir araya geldi
Yazar Hayati İnanç, öğrenciler ile bir araya geldi
Kahta’da Yabancı Dil Festivali düzenlendi
Kahta’da Yabancı Dil Festivali düzenlendi
SANKO, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu
SANKO, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu
Türk ve Suriyeli çocuklar yemek programında bir araya geldi
Türk ve Suriyeli çocuklar yemek programında bir araya geldi
İstanbul'dan Adıyaman'daki okullara destek
İstanbul'dan Adıyaman'daki okullara destek
Geleneksel pilav şenliği düzenlendi
Geleneksel pilav şenliği düzenlendi
Adıyaman'da Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri Fuarı düzenlendi
Adıyaman'da Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri Fuarı düzenlendi
Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kariyer Günlerinde öğrencilerle buluştu
Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kariyer Günlerinde öğrencilerle buluştu
Minik öğrenciler eğlenerek öğreniyor - Videolu Haber
Minik öğrenciler eğlenerek öğreniyor - Videolu Haber
'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında okullara destek
'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında okullara destek
Başkan Kılınç'tan minik öğrencilere ziyaret
Başkan Kılınç'tan minik öğrencilere ziyaret
Üniversite adayı öğrencilere 'Üniversite Yolunda Sınav Stratejileri' anlatacak
Üniversite adayı öğrencilere 'Üniversite Yolunda Sınav Stratejileri' anlatacak
Adıyaman’da 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı - Videolu Haber
Adıyaman’da 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı - Videolu Haber
Eğitimciler iftar yemeğinde bir araya geldi
Eğitimciler iftar yemeğinde bir araya geldi
Öğrenciler, ‘Kitap Festivali’ projesiyle okuyor
Öğrenciler, ‘Kitap Festivali’ projesiyle okuyor
SANKO Okulları mezun öğrenci buluşması düzenledi
SANKO Okulları mezun öğrenci buluşması düzenledi
SANKO Üniversitesi’nde Ramazan Bayramı kutlaması
SANKO Üniversitesi’nde Ramazan Bayramı kutlaması
Öğrencilere çevre bilinci oluşturuluyor
Öğrencilere çevre bilinci oluşturuluyor
Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi
Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim