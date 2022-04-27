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'Çok okuyan çok gezer' kitap okuma yarışması kapsamında kitap dağıtımı yapıldı

Adıyaman'da, okumayı bir yaşam becerisi ve hayatın vazgeçilmez alışkanlığı haline getirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "Çok Okuyan Çok Gezer" projesi ödüllü kitap okuma yarışmasının tanıtımı ve kitap dağıtım töreni gerçekleştirildi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 17:41
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'Çok okuyan çok gezer' kitap okuma yarışması kapsamında kitap dağıtımı yapıldı

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törene Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Bütün eğitim öğretim kurumlarında okuma ortamlarını zenginleştirmek, nitelikli kitaba erişimi sağlayarak öğretmen-veli-eğitim yöneticisi işbirliği ile öğrencilerin okuma yazma edinimine katkı sunmak, okuyan-yazan birey sayısını artırmak; böylece okumayı bir yaşam becerisi ve hayatın vazgeçilmez alışkanlığı haline getirmek amacıyla Adıyaman Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Çok Okuyan Çok Gezer" Projesi kitap okuma yarışması hayata geçirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı,"Valiliğimiz ve Belediyemizin katkılarıyla yürütülen “Çok Okuyan Çok Gezer” projesi kitap okuma yarışmamızın İlkini bu sene başlatmış oluyoruz. Bu projeyi İlimizde ortaokul ve liselerimizde okuyan 60 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Kampanyamızın sonucunda öğrencilerimiz en az ikişer kitap okuyarak çok kısa süre içerisinde 120 bin kitap okumuş olacaklar. Okumadan anlamak, anlamadan yorumlamak, yorumlamadan da kişilerin kendini ifade etmesi mümkün değil. Çocuklarımızın okuyup kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi açısından önemli bir proje. Okunan kitaplar daha sonra kütüphanelere hediye ediliyor. Bu da kütüphanelerimizdeki kitap sayımızın artmasına katkı sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız kampanyalarla yaklaşık 1 milyon 500 bin kitabımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Öğrenci başına düşen kitap sayımızın çok kısa süre içerisinde öğrenci başına 2.8’den 10’a yükselttik. Projeyle ayrıca İlimizde öğrencilerimize kitap okuma kültürünü oluşturmak istiyoruz. Projemizi gelecek sene daha kapsamlı hale getirerek daha fazla öğrencimizi yarışmamıza dahil edeceğiz. Projede başta Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise,"Çocukluğumuzda bu kadar kitap göremiyorduk, yazılı basın da yoktu. Gençlerimiz olarak sizler bu konuda çok şanslısınız. Ben siz gençlerimize tavsiyem, o kadar çok okuyun ki entelektüel birer Türk vatandaşı olarak hareket edin. Her şeyi bilin, her konuda bilginiz olsun. Baktığınız, okuduğunuz her kitap sizlere bir şeyler kazandıracaktır. Mutlaka fırsat bulduğunu her anı kitap okumayla değerlendirin.şeklinde konuştu
Maddi ve manevi olarak bu tür güzel projelerde yer almaktan her zaman mutluluk duyduklarını dile getirerek, desteklerini sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Başta Sayın Valimiz olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüzü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Şeklinde ifade etti.
Programda kitap okumanın önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar ise şunları söyledi:
"Her okula bir kütüphane projesi. Bakanlığımızın belirlediği öğrenci başına 6. 6 kitap sayısında ilimiz 2.8 kitap sayısıyla çok gerideydi. Çok kısa süre içerisinde önce öğrenci başına 6.6 sayısına ulaştık, şimdi de öğrenci başına 10 kitap sayısına ulaşarak Türkiye’de ilk 3 il içerisinde yer aldık. Hedefimiz öğrenci başına 12 kitap sayısıyla Türkiye 1. olmak. Türkiye 1.si olsanız da kitaplar kitaplıklarda durduğu sürece sayısal olarak bir şey ifade etmez. Bundan dolayı gençlerimizin o kitapları mutlaka okumaları lazım. Her okulda bir kütüphane olması çok güzel bir kampanya fakat o kitapların muhakkak surette okunması lazım. Bizim neslimiz kitaba ulaşamazdı. Şimdiki neslin ulaşabileceği on binlerce kitap ve her okulda kütüphaneler var. Gençlerimiz zamanlarını boşa öldürmesinler, zaman ki bizim paha biçilmez varlığımızdır. Geçen bir günü satın almaya kalksanız, satın alamazsınız. Geçtiğiniz bir saati bile satın alamazsınız. O yüzden içinde bulunduğunuz zamanı ve geleceği çok iyi değerlendirmeniz lazım. Kitap okumak sizi dünyanın dört köşesine hatta başka evrenlere götürür. Bazen Orta Asya steplerinde bir göçmen hayatı yaşarsınız bazen Rus ortaçağında yaşarsınız. Bazen Fransız devriminde yaşarsınız.  Bunu kitaptan başka hiçbir şey sizlere sağlayamaz. Film diyeceksiniz, sinema diyeceksiniz. O kadar hafızada kalmaz. Seyredersiniz birkaç gün sonra uçar gider. Ama kitapların kokusu, kitabın içindekiler cezbeder, içinde yaşarsınız ve hayat boyu da kalıcı olur. O yüzden kitap okumak farklıdır. Tavsiyem çok fazla kitap okumanız. Ayda birkaç kitap hedefi koyun kendinize ve o kitapları okuyun. Ancak o zaman biz tekemmül etmiş insan oluruz. Okuduğunuz kitapları da ayırt etmeyin. Bu güzel projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Müdürümüze, desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza, Rektörümüze ve milli eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"
Kitapların öğrencilerimiz ile buluşturulması için okul müdürlerimize teslimiyle tören sona erdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 27.04.2022 18:18
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