Çocuklar, has bahçesi kültürünü yaşayarak Yerli Malı Haftası'nı kutlandı - Videolu Haber

Yavuz Selim İlkokulu öğretmenlerinden Abdurrahman Karatepe Yerli Malı Haftası nedeni ile öğrencilerini Has Bahçesine Yerli Malı Haftası'nın önemine değinerek öğrencilerin yaşayarak görmesini ve yerinde marul yemelerini sağladı.

Yavuz Selim İlkokulu Öğretmenlerinden Abdurrahman Karatepe tarafından düzenlenen etkinliğe Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Başkan Vekili Abdulkerim Işık ve Eğitimci, yazar Ahmet Akil Yağınlı ile çocuklar eşlik etti.

Yıllar öncesinde kalan bir kültürü hemde Yerli Malı Haftası nedeniyle öğrenciler ile yerinde görerek yaşamak istediklerini belirten Yavuz Selim İlkokulu Öğretmenlerinden Abdurrahman Karatepe,"Eskiden çok yaygın olan ve halkın önemli bir kesiminin piknik ve eğlence amacıyla gittiği, şehirde çok sayıda bulunan has bahçelerine aynı zamanda okullar sınıflar halinde öğrencilerini götürür hem marulu (has) yerinde yemenin zevkine varır, hem tabiatla iç içe oyunlar oynayarak bir arada eğlenirlerdi. Yıllar önce bir yaşam biçimi, bir kültür haline gelmiş olan has bahçeleri bugün maalesef kalmadı"dedi.

Ekinliğe katılan Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, ise şunları söyledi:

"Hem eskiden var olan bu kültürü öğrencilerine yerinde anlatmak, tanıtmak hem de yerli malı haftasını kutlamak amacıyla öğrencilerini velileri ile birlikte has bahçesine götürdü. Burada öğrenciler aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirerek eğlendiler, hem bu kültürü öğretmenlerinin anlatımından dinlediler hem de marullarını yediler. Daha sonra da orada bulunanlara çiğ köfte ikram edildi."

