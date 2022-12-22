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Çocuk işçiliğini değil, eğitimin bir parçası olmayı istiyorlar

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen ve Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olarak yer aldığı “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesiyle çocuklar Adıyaman Üniversitesi’ni (ADYÜ) ziyaret etti.

22 Aralık 2022 Perşembe 16:19
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Çocuk işçiliğini değil, eğitimin bir parçası olmayı istiyorlar

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde çeşitli ilkokullardan projeye dâhil olan 30 öğrenci, ADYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Haber Birim Sorumlusu Mustafa Polat rehberliğinde, Genç Hayat Vakfı Adıyaman Eğitim Saha Koordinatörü Yusuf Çelik ve Gizem Öztürk ile eğitimciler İdris Şaşmaz ve Abdülkadir Şahin ile Adıyaman Üniversitesi kampüsünü gezdi.
Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti simülasyonunun da yer aldığı kampüs alanı gezdirilerek okumanın öneminin gösterildiği öğrenciler, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan amfi ve laboratuvarları da görme imkânı buldu.
Proje hakkında konuşan Genç Hayat Vakfı Adıyaman Eğitim Saha Koordinatörü Yusuf Çelik, “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesi, mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için mevsimlik gezici tarım işçisi (MGTİ) ailelerinin ve MGTİ aile bireylerinin çocuklarına destek olmayı amaçlamaktadır. Çocuk işçiliği izleme sisteminin kurulmasının desteklenmesi, çocukların eğitim hizmetlerine yönlendirilmesi, ailelerin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi, MGTİ ailelerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bu amaca ulaşmak için uygulanacak başlıca faaliyetler arasındadır” diye konuştu.
Geziden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Çelik sözlerini şöyle noktaladı; “Öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa bir üniversite kampüsü gezmiş oldular. Bizlere Üniversitemizin kapılarını açan Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Turgut ve rehberlik eden idari personele çok teşekkür ediyoruz.”

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