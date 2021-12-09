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Çiftçilere, 'Dijital Tarımla Gübreleme ve Sulama' konulu eğitim verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gap Bölgesinde Dijital Tarımla gübreleme ve sulama konulu eğitimi çiftçilere verildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 15:53
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Çiftçilere, 'Dijital Tarımla Gübreleme ve Sulama' konulu eğitim verildi

Yapılan eğitim toplantısına Kahta Ziraat Odası'nda düzenlenen eğitime Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nedim Baybatmaz, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Harran Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr.Mehmet Ali Çullu, Doç. Dr.Mehmet Şenbayram, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyeleri  Prof. Dr. Erhan akça, Doç. Dr. Ahmet çelik, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta ilçesinde görev yapan Tarım Danışmanları ve çiftçiler katılım katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"Bölge çiftçimizin ihtiyaç duyduğu gübreleme ve sulama konusunda Adıyaman Üniversitesi ve Harran Üniversitesi'nin destekleriyle çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim için iş birliği yapıp, çiftçilerimizin eğitim sonunda aldığı bilgiler direktifinde kaliteli ve yüksek verim almalarını amaçlıyoruz. Bu eğitimde emeği geçen tüm görevlilere ve katılımcılara teşekkür ederim"dedi.
Daha sonra kürsüye çıkan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Mehmet Şenbayram,"Eğitimde pamuk, arpa, buğday ve badem ürünleri ekimden gelişimine  kadar ihtiyaç duyduğu gübreler, doğru zamanda, doğru gübre türü, doğru miktarda ve doğru uygulama tekniğiyle çiftçiler kaliteli ve yüksek verim elde edecektir."şeklinde konuştu.
Şenbayram, katılımcılara Gap bölgesi il ve ilçelerini kapsayan hassas tarım site üzerinden çiftçilerin ekmiş olduğu ürün hakkında ürünün ihtiyaç duyduğu gübre ve su miktarını araziye gitmeden sistem üzerinde kontrolü yapılabileceğini söyleyerek, katılımcılara bu sistem üzerinde örnek bir çalışmayı gösterdi. Tüm çiftçilerin bu sistemi kullanarak kendi arazilerinde ekmiş olduğu ürün hakkında bilgi sahibi olacaklarını dile getirdi. 
Konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde devam etti.

 

Kaynak: PHA
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