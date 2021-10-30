Cengiz Holding Adıyaman’da çifte bayram yaşattı - Videolu Haber

Cengiz Holding’in Şeref Cengiz adına Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesinde yaptırdığı 24 derslikli ilkokulu görkemli bir törenle hizmete açarak, Cumhuriyetin 98. yıldönümünde Adıyaman gençliğine armağan etti.

Şeref Cengiz İlkokulunun açılışına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Vali Yardımcıları, ETİ Gübre A.Ş. Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Mehmet Akif Mahallesi Sakinleri, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şeref Cengiz İlkokulunda 24 derslikli ilkokulunda; 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde Fen Laboratuvarı, Tasarım Beceri Atölyesi, Çok Amaçlı Salon, Kütüphane, Rehberlik ve Danışma Odası, Spor Salonu, Destek Eğitim Odası, Mescit, Kantin ve Yemekhane yer alıyor.

“Adıyaman’a böyle bir eser kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz“

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Cengiz Holding bünyesindeki ETİ Gübre A.Ş. Genel Müdürü Emre Kayışoğlu yaptı. Kayışoğlu, “Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutladığımız bu özel günde Adıyaman’a böyle bir eser kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cengiz Holding olarak çocuklarımızın iyi bir geleceğe ve iyi bir eğitime sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün yaptığımız 24 derslikli ilkokulunu Adıyamanlı çocuklarımızın hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ardından konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Cumhuriyetimizin ayakta durmasının en büyük etkeni iyi yetişmiş çocuklar, gençler ve iyi bir eğitim sistemidir. Gençlerimizin güzel bir şekilde yetişmesine vesile olacak böyle güzel bir eseri ilimize kazandıran Cengiz Holding’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“2020 ve 2021 yıllarında hayırseverlerimiz tarafından ilimizde 202 derslik yapıldı”

Son olarak söz alan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’da, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü olan bu müstesna günde Cengiz Holding tarafından ilimize kazandırılan 24 derslikli ilkokulunun açılışını yaparak eğitim yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Eğitim kurumları ve okullar, ülkemizin aydınlık yarınlarının yapı taşlarıdır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize yönelik yapılan her yatırım aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu okulumuzda fikri hür, vicdanı hür, Cumhuriyetimizi daha da ileri götürecek nesiller yetiştirilecektir. Devlet olarak son yıllarda eğitime çok önemli yatırımlar yaptık, ancak yetişemediğimiz noktalarda devlet-millet işbirliği çerçevesinde hayırsever Cengiz Holding ailesi gibi hayırseverlerimiz bu açığı doldurmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında hayırseverlerimiz tarafından ilimizde 202 derslik yapıldı. Bu dersliklerden 64 âdeti bitirilerek hizmete sunulmuş olup, bugün açılışını yapacağımız 24 derslikte bunlardan biridir. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan 118 dersliğin inşaatı ise halen devam ediyor. İki hayırseverimiz tarafından yapılacak olan 20 dersliğimizin protokol imza çalışmaları devam ediyor. Veren el alan elden daha hayırlıdır. Allah’a şükür dünyaya örnek göstertilecek bir savunma sanayimiz var. Bunu daha ileri götürmenin yolu çocuklarımızı daha iyi eğitmekten geçiyor. Burada millî ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişeceğine inanıyorum. Bu okulumuzda eğitim görecek çocuklarımız yarın SİHA’lar, İHA’lar, TİHA’lar, uçaklar, tanklar üretecektir. İnşa ettikleri bu okulla geleceğe yatırım yaparak ilimize kazandırdıkları bu muhteşem eserden dolayı Cengiz Holding ailesinin bütün bireylerine gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Adıyaman’da eğitime yaptığı katkılardan dolayı Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz’e plaket verdi.

Halkoyunları ekibi tarafından yapılan folklor gösterisinin ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek, Vali Mahmut Çuhadar ve davetliler tarafından sınıflar ile okulun sosyal alanları gezildi.

Açılış, öğrencilerle günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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