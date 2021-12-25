Çelikhanlı kadınlara KADES eğitimi verildi

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından ilçede tekstil fabrikasında çalışan 57 kadına Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi ile KADES eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri tarafından ilçede bulunan tekstil fabrikasındaki 57 kadına Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi verilirken KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Jandarma ekipleri eğitimlerin aralıksız olacağını söyleyerek, kırsalda hiçbir kadın kalmayana kadar devam edeceğini söyledi.