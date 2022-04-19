Çelikhan’da öğretmenevi açılışı yapıldı

Yapımı tamamlanan 40 yataklı öğretmenevi açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Kaymakam Abdullah Arslantürk'ün katılımlarıyla hizmete sunuldu.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Kaymakam Abdullah Arslantürk,"İlçemizin çehresine uygun mimari konseptte yapılan ve 5 yıldızlı bir oteli aratmayan modern öğretmenevi binasının ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Öğretmenevi yapımında ve açılışında emeği geçen herkese teşekkür eder şükranlarımı sunarım" dedi.

Açılışın ardından törene katılanlar, öğretmenevini gezerek, incelemede bulundu.