Çelikhan ve Gölbaşı'nda eğiteme 1 gün ara verildi

İlçelerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini ve çocuklara kitap okuma tavsiyesinde bulunan Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı,"Olumsuz hava koşullarından ötürü 14 Mart pazartesi günü ilçemizde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vermiştir. İyi tatiller çocuklar, kitap okumayı ihmal etmeyin lütfen"dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesinde eğitime bir gün ara verildiğini sosyal medya üzerinde duyuran Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arsantürk, ise şunları söyledi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya bağlı riskler nedeniyle ilçe geleninde pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitim yapacaklardır. Ayrıca hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır."