Çelikhan protokolü zeka oyunları odası açılışını yaptı

Açılış programına Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı ve İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı ve öğrenciler katıldı.

Yeşiltepe İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden protokol okulun eksikliklerinin giderilmesi için okul müdüründen bilgi aldı. Protokol, daha sonra okulda yapılan Spor Odası, Zeka Oyunları Odası ve Kütüphane açılışı yapılarak öğrencilerle sohbet edildi.

Açılış sonrası açıklama yapan Kaymakam Abdullah Arslantürk,"Yeşiltepe ortaokulunda gerçekleştirilen spor odası, zeka oyunları odası ve kütüphane açılışını yaparak Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diledi."dedi.