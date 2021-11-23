Çelik: Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir

Çelik, açıklamasında; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin, özgüvenli bir şekilde, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyip, dini ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinde en önemli etken değerli öğretmenlerimizdir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) değindiği üzere; ‘Kim bir ilim öğretirse ona bu ilimle amel edenlerin sevabı vardır. Bu amel edenin ücretini eksiltmez’ diye buyurarak yüce dinimiz İslam’ın ilim öğrenmeye ve öğretmeye verdiği önemini anlatmıştır. Hz. Ali’nin (r.a) akıllarımıza kazınan; ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturu ise, ilmi öğretenlerin önlerinde saygıyla eğilmemizin ehemmiyetini göstermektedir” dedi.

“Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır"

Çelik, açıklamasının devamında ise, “Cumhuriyetimizin banisi ve Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ise, ‘Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve saygıyı en güzel şekilde ifade etmiştir. Önlerinde saygıyla eğildiğimiz, her zaman övgüyle bahsettiğimiz öğretmenlerimize ne kadar değer vermemiz gerektiğini yakın tarihimizde yaşadık. Covid-19 pandemisinde alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitimin ardından, öğretmenlerimizin yeni dönemde çocuklarımızın eğitim-öğretimleri için büyük bir özveriyle gösterdikleri çabanın oldukça önemli inancındayım. Toplumun içinden çıkan ve yine toplumu geliştiren, yücelten ‘Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye’ anlayışı içerisinde nitelikli, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirerek gayret gösteren tüm öğretmenlerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm eğitim-öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.